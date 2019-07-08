شبح الإيقاف الدولي يهدد مسيرة ليونيل ميسي

بات ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني وقائد المنتخب الارجنتيني مهدداً بعدم المشاركة في اي مباراة دولية مع منتخب بلاده لفترة طويلة .

وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية، أن ميسي البالغ من العمر 32 عاماً سيواجه عقوبة قاسية من اتحاد امريكا الجنوبية قد تصل لحد الايقاف لعامين كاملين عن المشاركة مع المنتخب الارجنتيني وذلك بعد تصريحاته النارية اول امس ضد مسئولي الاتحاد واتهامهم بالفساد .

وكان ميسي قد تعرض للطرد في

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا امريكا بين الارجنتيني وتشيلي ، بعد احتكاك بدون كرة مع جاري ميدل لاعب وسط المنتخب التشيلي قبل ان تظهر الاعادة عدم صحة حكم اللقاء في اشهار البطاقة الحمراء في وجه ميسي .

وشن النجم الارجنتيني هجوماً نارياً عقب نهاية اللقاء وفوز الارجنتين بثنائية مقابل هدف قائلا:" البطولة منحازة

للبرازيل. أتمنى ألا يفعل حكم الفيديو المساعد والحكام شيئا في المباراة النهائية وأن تنجح بيرو في التنافس لأنها تمتلك الفريق الذي يمكنه ذلك رغم أنني أعتقد أن الأمر صعب " .

وأضاف : " لا ينبغي أن نكون جزءا من هذا الفساد. لم يظهروا لنا أي احترام طيلة البطولة، انهم لا يسمحون للناس بالاستمتاع بكرة القدم، لقد أفسدوها " .

ورفض ميسي تسلم الميدالية البرونزية عقب نهاية اللقاء امام تشيلي .

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ونجحت البرازيل في الفوز بالمباراة النهائية مساء امس الاحد بعد الفوز علي بيرو بثلاثة اهداف مقابل هدف .