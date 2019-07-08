شاهد.. ليفربول يهنىء فان دايك بعيد ميلادة الـ28

حرص نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم على تهنئة الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع الفريق بعيد ميلادة الـ28 . ونشر ليفربول عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لفان دايك وهو يحمل كأس بطولة دوري أبطال اوروبا معلقًا عليها "عيد ميلاد سعيد فان دايك". وتوج فان دايك هذا الموسم مع الريدز ببطولة دوري أبطال اوروبا بعد التغلب في المباراة النهائية على فريق توتنهام الإنجليزي.

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