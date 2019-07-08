برشلونة يعلن موعد تقديم حارسه الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن موعد تقديم حارسه الجديد نيتو لوسائل الإعلام والجماهير بعد انتقاله من فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب صباح غد الثلاثاء أمام وسائل الإعلام عقد انضمامه بشكل رسمي قبل تقديمه للجماهير في ملعب كامب نو، وفي التاسعة

مساءً سيتواجد نيتو داخل المتجر الرسمي للنادي للتوقيع علي بعض الهدايا التذكارية لجماهير البرسا.

وكان نيتو قد انتقل لصفوف البلوجرانا بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة، بعد انتقال الهولندي سيليسن إلي فالنسيا.