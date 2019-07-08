الليلة.. منتخب مصر لناشئي السلة يواجه الرأس الأخضر ببطولة أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لناشئي السلة، مساء اليوم الاثنين، نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة الإفريقية.

وتنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة

ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب الفوز في المباراة الأولى على نيجيريا، بينما تغلب على إنجولا في المباراة الثانية

بالبطولة ذاتها التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، ويقود بعثة المنتخب خالد القوصي.

ويقود منتخب الشباب فنيًا رفيق يوسف، والذي نجح الشهر الماضي في الحصول على لقب البطولة العربية للمرة العاشرة في تاريخ مصر .