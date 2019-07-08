رياضة | ميسي مهدد بالإيقاف لمدة عامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي مهدد بالإيقاف لمدة عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه قائد المنتخب الأرجنتيني،ليونيل ميسي التعرض لإيقاف لمدة كبيرة بعد تصريحاته ضد التحكيم في كوبا امريكا.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ميرور" فإن ميسي قد يتعرض لإيقاف لمدة عامين، عن المشاركة مع منتخب بلاده بعد تصريحاته تجاه التحكيم

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وتابعت أن لوائح اتحاد أمريكا الجنوبية، تحظر من أي إهانة بأي وسيلة ايا كانت، ويحصل على حظر لمدة عامين لمن يفعل ذلك.

وأشارت إلى أنه في حال وقوع العقوبة على ميسي، فسيغيب عن كوبا أمريكا المقبلة 2020 وايضا اتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن ميسي غادر بطولة كوبا أمريكا، بعد الهزيمة من البرزايل في نصف النهائي في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي وقد اتهم ميسي التحكيم بالانحياز إلى البرازيل وتفضيله لفوز السامبا بلقب البطولة.