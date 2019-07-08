رياضة | قرار مفاجئ من بارتوميو بشأن صفقة برشلونة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من بارتوميو بشأن صفقة برشلونة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قرر الانسحاب من سباق التعاقد على ماتياس دي نجم وقائد آياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب مماطلة إدارة ناديه في الطلبات المادية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه في إيطاليا يقولون أن دي ليخت اتصل بساري المدير الفني ليوفنتوس لمعرفة الدور الذي سيلعبه في الفريق أي لاعب أساسي أم احتياطي.

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وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة قرر الانسحاب من المزاد الذي فتحه مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت على الرغم من أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة ترك رسالة غامضة وقال فيها إنه يعرف أين سيلعب دي ليخت ولكن هو (يقصد دي ليخت) من سيقول.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو أشار خلال المؤتمر التقديمي للهولندي فرانك دي يونج لاعبًا جديدًا لبرشلونة أنه يعرف أين سيلعب دي ليخت في الموسم المقبل.