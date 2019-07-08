رياضة | أرناوتوفيتش في شنغهاي الصيني الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرناوتوفيتش في شنغهاي الصيني الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي وست هام الإنجليزي اليوم الإثنين بالإعلان عن رحيل مهاجمه النمساوي ماركو أرناوتوفيتش عن صفوف الفريق، وفي طريقه للانضمام إلى شنغهاي الصيني.

وكشفت تقارير إعلامية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب النمساوي ستكون حوالي 22 مليون جنيه إسترليني.

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وكان صاحب ال30 عام قد أبدى رغبته في الانتقال للفريق الصيني في يناير الماضي، لكن نجحت ادارة وست هام في إبقاء اللاعب ضمن صفوفه لموسم اخر

وتجددت المحاولة من قبل نادي شنغهاي، وقرر وست هام بيع اللاعب، وذلك بعد عدم ارتياحه في الفريق وست هام.

ويذكر ان اورناتوفيتش لعب مع وست هام لمدة عامين لعب في 65 مباراة سجل خلالهما 22 هدفا.