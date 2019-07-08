رياضة | يوفنتوس يوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه ضربة قاتلة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن نادى يوفنتوس الإيطالى دخل بقوة فى صفقة بول بوجبا بعدما أعلن اللاعب عن رغبته فى الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية، ليزاحم اليوفى ريال مدريد الذى يسعى لخطف اللاعب منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية.

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وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن إدارة اليوفى مستعدة لتقديم 130 مليون يورو لضم اللاعب وهو الرقم الذى يتفوق على عرض ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد طلبت 150 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب خلال هذه الفترة بينما ريال مدريد عرض 90 مليون فقط وهو ما يجعل عرض يوفنتوس يتفوق على الميرنجى.