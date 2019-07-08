رياضة | لاعب ريال مدريد ينتقد تصرفات ميسي في كوبا امريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب ريال مدريد ينتقد تصرفات ميسي في كوبا امريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعب وسط منتخب البرازيل وريال مدريد كاسيميرو، بالتعليق على تصريحات قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي حول أداء التحكيم في بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل.

وقد انتقد ليونيل ميسي الأداء التحكيمي في مسابقة كوبا أمريكا، وذلك بعد خروج الارجنتين على يد البرازيل من نصف النهائي بعدما قال أن البطولة مُجهزة دائماً لراقصي السامبا، كما انه طرد امام منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

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في تصريحات أبرزتها قناة TyC الأرجنتينية وصرح لاعب البرازيل كاسيميرو : " ليس من مهامي التحدث عن التحكيم، إنها مسألة حساسة للغاية ويجب مراجعة تصريحات اللاعبين الذين يتحدثون كما يريدون دون رقابة"

واكمل: "الجميع يحاول بذل قصارى جهده. يجب علينا أن نهنئ بيرو على مسيرتهم العظيمة في البطولة".

يذكر أن المنتخب البرازيلي حصد لقب كوبا أمريكا، بعد الفوز على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدق وحيد.