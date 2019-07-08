رياضة | صالح جمعة يتصدر تويتر.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يتصدر تويتر.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا 2019.

Advertisements

وودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر من البطولة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، لتأتي الخسارة بمثابة الصدمة على الجماهير المصرية التي انتقدت العديد من اللاعبين وفي مقدمتهم عبد الله السعيد الذي لم يظهر بالشكل الأمثل.

وجاء تصدر صالح جمعة لموقع تويتر ، حيث يرى المتابعون أن نجم الأهلي كان الأحق بالتواجد في قائمة الفراعنة لأنه كان في قمة مستواه قبل البطولة الإفريقية وطريقته مفيدة أكثر بتواجد محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه كجناحين.