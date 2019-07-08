رياضة | انتقال دي ليخت الى اليوفينتوس أصبحت مسألة وقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال دي ليخت الى اليوفينتوس أصبحت مسألة وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوضحت تقارير هولندية، عن وجود أمور جديدة بخصوص تعاقد اليوفينتوس مع المدافع الشاب دي ليخت لاعب اياكس الهولندي .

وكشفت الصحيفة الهولندية "دي تيليجراف" قيمة العرض الذي تقدم به يوفينتوس 50 مليون يورو، لضم دي ليخت، دون احتساب المتغيرات أدى إلى تجميد المفاوضات مع النادي الهولندي.

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وتبعاً للصحيفة الهولندية ومن ثم وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى حالة جمود. وقد توصل ادارة السيدة العجوز إلى اتفاق مع الشاب الهولندي، للحصول على خدماته إلا أن أياكس يرى أن العرض المالي قليلا للغاية.

ويعود اصل هذا التعنت في المفاوضات إلى اتفاق توصل إليه دي ليخت وأياكس الموسم الماضي، و كان يفترض أن يتمكن اللاعب من الانتقال إلى ناد آخر، إذا عرض الأخير ما بين 45 و50 مليون يورو، وادارة النادي لا تقبل بالعرض المالي.

وقد صرح مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب دي ليخت، للصحيفة الهولندية أن موكله لا يفكر في إحالة المسألة للمحاكم وانه ملتزم بالشروط بين دي ليخت واياكس.