رياضة | قرار زيدان يهدي برشلونة الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار زيدان يهدي برشلونة الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني غير متهم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمرتبط بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف بعد موسمين مخيبين في الدوري الفرنسي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار لا يدخل في خطط الملكي، كما انكرت المصادر المقربة من ريال مدريد عرض باريس سان جيرمان خدمات نيمار على الملكي لتجنب عودته إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يحاول أن يبقى بعيداً عن ما يحدث في PSG ويفضل دائمًا الحفاظ على علاقات جيدة مع باريس سان جيرمان.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في الصيف الماضي أصدر ريال مدريد بيانين رسميين نفى فيهما الاهتمام بكلا من نيمار نجمي الفريق.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي تغيير خططه هذا الصيف باستثناء تغير غير متوقع للأحداث.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرى أن التعاقد مع نيمار يعتبر صفقة ممتازة للغاية لكنهم يرون أنهم ليس في حاجة إليه حالياً بسبب وجود كلا من هازارد ورودريجو وفينيسيوس المتوقع تطورهم في ظل الآمال المستقبلية الكبيرة المعقودة عليهم.