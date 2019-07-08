رياضة | مورينيو: 3 أسباب منحت جنوب إفريقيا التفوق على مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: 3 أسباب منحت جنوب إفريقيا التفوق على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن أسباب خسارة مصر من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: " المنتخب المصري شهد تنظيما سيئا جدا داخل الملعب بينما ظهر منتخب جنوب أفريقيا بصورة منظمة للغاية وأثبت أنه يملك مدربا جيدا".

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وأضاف: "خلال المباراة كانت خطوط المنتخب المصري غير مترابطة، خاصة خطي الدفاع ووسط الملعب، أعتقد أن الخسارة كانت مستحقة ومتوقعة طيلة مجريات المباراة.. وفي المقابل لعب منتخب جنوب أفريقيا جيدا".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً: " دفاع منتخب مصر أهدى العديد من الفرص لمنتخب الأولاد من خلال تركه لمساحات فارغة بشكل كبير خلف صفوفه وفي وسط ميدانه مما سمح للمنتخب المنافس أن يخترق ويسجل الأهداف بسهولة".