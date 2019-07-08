اخبار الرياضه

خلال أيام قليلة.. برشلونة يعلن عن صفقة أنطوان غريزمان

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع خلال أيام قليلة.. يعلن عن صفقة أنطوان غريزمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

يعتزم فريق برشلونة، بطل ، الإعلان عن تعاقده مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت تقارير صحافية إسبانية.

Advertisements

وأشارت صحيفة آس الإسبانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، أن الصفقة سوف تكلف خزينة النادي الكاتالوني 120 مليون يورو (135 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي الدولي مع أتلتيكو، بحلول بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير.

أضافت الصحيفة أن الصفقة سوف تتم رسمياً الأربعاء المقبل، على أن يقدم جريزمان لوسائل الإعلان يوم الجمعة القادم، قبل أن ينضم لمعسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد في 14 يوليو الجاري.

وتردد أن غريزمان يرفض المشاركة في بدء تحضيرات أتلتيكو للموسم المقبل، حيث أشارت آس إلى أن فريق العاصمة الإسبانية منح القميص الخاص بنجم منتخب فرنسا، الذي يحمل الرقم 7، إلى اللاعب جواو فيليكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال أيام قليلة.. برشلونة يعلن عن صفقة أنطوان غريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا