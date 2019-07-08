خلال أيام قليلة.. برشلونة يعلن عن صفقة أنطوان غريزمان

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

يعتزم فريق برشلونة، بطل الدوري الإسباني، الإعلان عن تعاقده مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت تقارير صحافية إسبانية.



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وأشارت صحيفة آس الإسبانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، أن الصفقة سوف تكلف خزينة النادي الكاتالوني 120 مليون يورو (135 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي الدولي مع أتلتيكو، بحلول بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير.

أضافت الصحيفة أن الصفقة سوف تتم رسمياً الأربعاء المقبل، على أن يقدم جريزمان لوسائل الإعلان يوم الجمعة القادم، قبل أن ينضم لمعسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد في 14 يوليو الجاري.

وتردد أن غريزمان يرفض المشاركة في بدء تحضيرات أتلتيكو للموسم المقبل، حيث أشارت آس إلى أن فريق العاصمة الإسبانية منح القميص الخاص بنجم منتخب فرنسا، الذي يحمل الرقم 7، إلى اللاعب جواو فيليكس.