ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

قال داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، إنه لا يتفق مع تصريحات ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، حول فساد اتحاد أمريكا الجنوبية وانحيازه للسيليساو، الذي توج بلقب كوبا أمريكا بالفوز على بيرو (3-1)، أمس الأحد، في المباراة النهائية.

وأوضح ألفيس، في تصريحات لقناة "TyC" الأرجنتينية: "إنه يوم مميز بالنسبة لنا، ونركز على الاستمتاع به.. لا يمكنني القول إنني أتفق مع ما قاله ميسي".

وتابع: "لقد عملنا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، أتفهم حالة الغضب والاستياء لدى ليو.. لكنني لا أشاركه اعتقاده بأن هذا (اللقب) تم شراؤه، المجهود الذي قدمناه لتحقيق البطولة كان رائعًا للغاية".

وكان ميسي قد اتهم كونميبول بالفساد، عقب هزيمة منتخب الأرجنتين في نصف النهائي أمام البرازيل (2-0)، وكرر نفس الاتهامات بعد تعرضه للطرد ضد تشيلي، خلال مباراة تحديد المركز الثالث، الذي فاز به التانجو.