حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع أحمد الياسي

نفى نادي الوصل الإماراتي، أنباء تعاقده مع أحمد الياسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وحذرت إدارة نادي الوصل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مروجي الشائعات من الوقوع تحت طائلة القانون.

كما أكدت إدارة الوصل، أن المنصات الرسمية للنادي، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن نشر كل ما يتعلق بالنادي.

ويعتبر الوصل أحد الأندية الإماراتية الأكثر نشاطاً في سوق انتقالات اللاعبين في الفترة الحالية، بعدما أكمل عدداً من الصفقات المهمة في الأيام الماضية سواء على صعيد اللاعبين الأجانب أو المحليين.

ويحاول الوصل إرضاء جماهيره الغاضبة مما قدمه الفريق في الموسم الماضي، من خلال العودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.