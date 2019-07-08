5 ميداليات للأردن في الدوري العالمي للكاراتيه

ظفر منتخب الأردن للشباب، بميداليتين في اليوم الختامي لمنافسات الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقيمت في كرواتيا بمشاركة 2700 لاعب ولاعبة يمثلون 73 دولة.
وظفر لاعب المنتخب الأردني، عبد الله حماد بالميدالية الذهبية، فيما نال اللاعب زكي أبو قاعود، الميدالية البرونزية.
ونجح اللاعب عبد الله حماد في الحفاظ على لقب وزنه، حيث توج بالميدالية الذهبية الثانية على التوالي في بطولة الدوري العالمي بعد فوزه في 6 مواجهات متتالية.
وأنهى بذلك منتخب الأردن مشاركته في البطولة برصيد 5 ميداليات، من بينها ذهبية واحدة و3 ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة، ليضيف هذه الميداليات إلى الميداليات التسع التي حققها في المحطة الأولى من البطولة والتي جرت في مدينة ليماسول القبرصية.
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