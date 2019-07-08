موعد مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2019.. غانا ضد تونس

يقدم موقع الخليج 365 أهم وأبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2019 في مختلف المسابقات العالمية والعربية. كأس الأمم الأفريقية (دور الـ16) مالى × كوت ديفوار – السادسة مساء – ستاد السويس الجديد غانا × تونس – التاسعة مساء – ستاد الإسماعيلية

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