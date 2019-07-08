شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف طلبات الفرنسى رينارد لتدريب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئول أهلاوى مع وكيل الفرنسى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب، لبحث مطالبه وشروطه لتدريب الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

ويرغب الأهلى فى إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعد تسببه فى خسارة الفريق للنسخة الماضية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، إلا أن الإدارة الحمراء ترفض تكرار خطأ التعاقد مع لاسارتى بالتعاقد مع مدرب لا يملك سيرة ذاتية كبيرة، لذا تم اتخاذ قرار بعدم اقالته إلا فى حالة التعاقد مع مدرب صاحب أسم وسيرة ذاتية ذائعة الصيت.

وكشف مصدر داخل إدارة الأهلى أن الفرنسى رينارد طلب الحصول على ما يقارب الـ3 ملايين دولار سنوياً أى ما يعادل 250 الف دولار شهرياً رغم حصوله على نصف هذا المبلغ فقط فى الوقت الحالى مع منتخب أسود الأطلسى.

ويرى مسئولو الأهلى أن طلبات رينارد مُبالغ فيها للغاية وتفوق الميزانية الموضوعة لملف المدرب بشكل كبير، مشترطين تخفيض تلك الطلبات حتى يتم اتخاذ قرار بتوليه المسئولية، وينتظر مسئولو الأهلى انتهاء مشوار المغرب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للدخول فى المفاوضات بشكل مكثف مع المدرب الفرنسى.