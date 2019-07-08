شكرا لقرائتكم الزمالك يعوض إصابة جنش بضم حارسين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التعاقد مع حارسين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم هذا المركز، خاصة بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال التدريب مع المنتخب الوطنى، ليغيب عن القلعة البيضاء لمدة من 6 إلى 8 أشهر.

ووضع نادى الزمالك العديد من الحراس فى قائمة التفاوض بعد إصابة جنش، وعلى رأسهم محمد عواد حارس الإسماعيلى، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مصر المقاصة، ومحمد أبو جبل حارس فريق سموحة.

ونجح الأبيض فى الحصول على توقيع عواد، إلا أن المفاوضات مع إدارة الإسماعيلى مازالت مستمرة خاصة لارتباط اللاعب بعقد سارى مع الدراويش لمدة عامين مقبلين، كما يتسمر الزمالك فى التفاوض مع أحمد عدل وإدارة المقاصة، فى الوقت الذى توقفت المفاوضات مع سموحة لضم أبو جبل نظرًا لحاجة الفريق السكندرى لخدماته.

ويأمل مسئولو الزمالك فى التعاقد مع حارسين فى الميركاتو الصيفى الحالى، بالتواصل لاتفاق نهائى مع من يتفاوضون معهم حاليًا، بالإضافة إلى رحيل أى من عماد السيد الذى تلقى العيد من العروض المغرية، أو عمر صلاح.