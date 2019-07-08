شكرا لقرائتكم هل يتولى شوقى غريب تدريب الفراعنة بشكل مؤقت؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى دائرة الترشيحات لتولى مهمة المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول بشكل مؤقت خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى المقال عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويستعد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى تنظمها مصر نهاية العام الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويسعى اتحاد الكرة للاستفادة من حصول شوقى غريب على راتبه من المنتخب الأوليمبى وذلك لحين تعيين مدرب جديد للفراعنة بشكل دائم أو اسناد مهمة الفريق الأوليمبى الى معتمد جمال المدرب العام الحالي.