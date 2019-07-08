كايري إيرفينغ ينتقل رسمياً الى بروكلين نتس

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انتقل كايري إيرفينغ الى صفوف بروكلين نتس رسميا لينضم الى النجم كيفن دورانت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبحسب صحافيين متخصصين في كرة السلة وعلى رأسهم أدريان فونياروفسكي من شبكة "إي اس بي ان"، فان إيرفينغ وقع عقدا لمدة أربع سنوات مقابل 141 مليون دولار.

وقال المدير العام لنادي بروكلين نتس شون ماركس "كايري هو أحد أفضل صانعي الألعاب في الدوري الأميركي وفاز على أعلى المستويات. سجله كبطل بالإضافة الى خصاله التهديفية وفي صناعة اللعب، تجعل منه إضافة كبيرة لفريقنا".

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واختير إيرفينغ (27 عاما) ست مرات لخوض مباراة كل النجوم (أول ستارز) وتوج بطلا للدوري الأميركي في صفوف كليفلاند كافالييرز عام 2016، وأحرز الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو في العام ذاته.

وخاض إيرفينغ الموسم الماضي في صفوف بوسطن سلتيكس وسجل معدلا مقداره 8ر23 نقطة في المباراة الواحدة، بالإضافة الى معدل 5 متابعات و9ر6 تمريرات حاسمة.

وكان بروكلين المملوك من رجل الأعمال الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف، حصل على خدمات لاعب الارتكاز المخضرم دي أندريه جوردان الذي دافع طويلا عن ألوان لوس أنجليس كليبرز. كما تعاقد مع كيفن دورانت بطل الدوري مرتين عامي 2017 و2018 وأفضل لاعب عام 2014 قادما من غولدن ستايت ووريرز مقابل 164 مليون دولار بعقد لأربع سنوات ايضا.

لكن دورانت، أحد أفضل الهدافين في الدوري حاليا (معدل 3ر32 نقطة في المباراة الواحدة في البلاي أوف)، سينتظر على الأرجح موسم 2020-2021 للدفاع عن ألوان بروكلين نتس بعد ان خضع لعملية جراحية في وتر أخيل بعد اصابته خلال الدور النهائي الذي خسره فريقه أمام تورونتو رابتورز الشهر الماضي.

