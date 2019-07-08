رسميًا.. المقاصة يضم لاعب منتخب أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلنت إدارة مصر للمقاصة تعاقدها مع خالد أوتشو لاعب وسط منتخب أوغندا.

ووقع أوتشو على عقود انضمامه للمقاصة لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى الأوغندي 230 ألف دولار خلال الموسم الأول، ثم تزيد القيمة المالية كل موسم لتصل إلى 240 ألف دولار خلال موسمه الثاني و250 ألف دولار في الموسم الثالث.

صاحب الـ26 عامًا شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وودع المنتخب الأوغندي منافسات الكان في دور الـ16 بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.