مدرب البرازيل يوجه رسالة لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد المدرب، تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019 بالبرازيل ليست صحيحة، لكنه يتعين عليه أن يتقبلها.

وطالب تيتي نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي بمزيد من الاحترام، مثلما نحترم الآخرين.

وتوج المنتخب البرازيلي بلقبه التاسع في بطولات كوبا أمريكا إثر فوزه على منتخب بيرو 3 / 1 في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ماراكانا" العريق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب بيرو من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة وسددها المهاجم المخضرم خوسيه باولو جيريرو.

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وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن ضربة الجزاء التي احتسبت لبيرو لم تكن صحيحة وكان يجب ألا تحتسب.

وأوضح: "ضربة الجزاء لم تكن صحيحة. على ميسي أن يظهر مزيدا من الاحترام، مثلما نحترم الآخرين".

وكان ميسي وجه انتقادات لاذعة إلى الحكام بعد مباراة المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي على المركز الثالث في البطولة والتي شهدت طرد ميسي وجاري ميديل مدافع تشيلي وأشار ميسي إلى تحيز اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) لصالح البرازيل، موضحا أن كأس البطولة "محصنة" لصالح البرازيل.

وقال تيتي:"على ميسي أن يظهر بعض الاحترام ويتقبل الهزيمة عندما يتعرض لها" في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها ميسي والاتحاد الأرجنتيني للعبة إلى الحكام بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي صفر / 2 في المربع الذهبي للبطولة.

وأشار تيتي إلى أن المنتخب البرازيلي أيضا عانى من بعض أخطاء الحكام خاصة في بطولات كأس العالم.