كريم بامبو حائر بين الأهلى وعروض محلية وعربية...

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جدة - عمرو شويل لازال الانتقال للأهلى هو الخيار الأول لكريم بامبو نجم الإسماعيلي المنتهي عقده مع ناديه، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجي وداخلي أبرزهم من أندية النجم الساحلي التونسي وانبي وسموحة.

وطالب مسئولو الأهلى بامبو بتأجيل التوقيع لأى نادي لحين وضوح الرؤية بخصوصه، فى الوقت الذي عقد اللاعب جلسة مع مسئولي النجم الساحلي للإتفاق على بنود عقده الشخصي تحسباً لفشل مفاوضات انتقاله للأهلى.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الماضية جلسة مع بامبو شهدت الاتفاق على بعض البنود فى عقد اللاعب الشخصي، ورغم حصول الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق إلا أن لجنة التخطيط الحمراء تنتظر حسم عدد من الملفات قبل البت فى مصير كريم بامبو.