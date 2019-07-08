شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ترفض شكوى beIN Sports ضد "كومكاست" والان مع التفاصيل

رفضت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شكوى متعلقة بالنقل قدمتها قناة beIN Sports ضد شركة كومكاست، وفقا لقطر يلكيس.

كانت هذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها beIN Sports، في أمر صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء (2 يوليو)، حيث خلصت هيئة الاتصالات الفيدرالية بأن beIN فشلت في بناء دعوى تتعلق بالتمييز ضد beIN الإسبانية لأن هيئة الاتصالات الفيدرالية وصلت إلى أن beIN في وضع متماثل لشبكة "ڤي بي ڤي يونيفيرسو" (هذا كان الجزء الذي تم رفضه).

وخلصت الهيئة الأمريكية أيضًا إلى أنه في حين أن beIN Sports قد أقامت دعوى ظاهرة الوجاهة (في ظاهرها) لتعرض beIN لممارسات تمييز، والتي خلصت إلى أنها كانت مماثلة لشبكة "ڤي بي ڤي إن بي سي سبورتس" وأن beIN عوملت بشكل مختلف، إلا أن ذلك التمييز لم يكن على أساس الانتماء أو عدم الانتماء، لذلك لم يقع انتهاك لشروط الاتفاق مع كومكاست/ إن بي سي يونيفرسال. ونتيجة لذلك، تم رفض شكوى beIN Sports.

وحظرت هيئة الاتصالات الفيدرالية كومكاست/ إن بي سي يونيفرسال من التمييز ضد المنافسين لصالح برامجها الخاصة المنتسبة والمتمثلة.

رُدت شكوى beIN الإسبانية مع تحيز، مما يعني أنه لا يمكن إعادة تقديمها مرى أخرى.

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في ديسمبر 2018، رفضت هيئة الاتصالات الفيدرالية شكوى ثالثة إضافية قدمتها beIN Sports عقب دعوة أخرى قدمتها في الشهر نفسه. حذفت منصتا Comcast / Xfinity قنوات BeIN Sports منذ 31 يوليو 2018 بسبب نزاع على الرسوم. وحذفت شركتا "إيه تي آند تي" وفيرايزون" قنوات BeIN Sports أيضًا بسبب نزاعات الرسوم.

وذكرت "كومكاست" في بيانها عن حذف القنوات: "إن ممارساتنا وقراراتنا فيما يتعلق ببث برامج beIN لها ما يبررها من بيانات واضحة وحقائق السوق"، واصفة الشكوى بأنها "مجرد محاولة أخرى من قبل beIN لاستخدام العملية التنظيمية على نحو غير سليم لمحاولة لانتزاع شروط نقل غير قائمة على السوق من كومكاست".

في مارس 2018، قدمت beIN Sports شكواها الأولى، موضحة أن كومكاست انتهكت كل من قواعد نقل البرامج وشرط بعدم التمييز في صفقة استحواذ كومكاست على إن بي سي يونيفرسال، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات حدثت قبل 20 يناير 2018، أي بعد انتهاء مدة شروط تلك الصفقة.

نظرت BeIN إلى الجانب المشرق وبحثت خياراتها في أعقاب قرار الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية.

ذكرت BeIN في بيان: "لقد سرنا أن قرار الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية يقر بأن beIN SPORTS في وضعٍ مماثل لـ NBC Sports وأن المعاملة التمييزية التي مارستها كومكاست تجاه beIN قد قيدت من قدرتها على المنافسة بشكل عادل".

وتابعت: "ومع ذلك، أضافت أنها تشعر بخيبة أمل إزاء النتيجة العامة لقرار الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية، ببتها في القضية بهذه الطريقة، فقد أخذت الجهة التنظيمية للوسائط الالكترونية على عاتقها بصورة خاطئة الفصل في حيثيات القضية بناءً على أقوال كومكاست دون التحقق من الأدلة في محاكمة حضورية، مثلما هو معتاد في هذه الحالات، وفي إطار جهودنا المستمرة لمنح الأولوية للمشجعين، فإن beIN SPORTS USA سوف تنظر في خياراتها المتاحة المتعلقة بهذا القرار وستتخذ الإجراءات المناسبة لتقديم برامجنا إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن".