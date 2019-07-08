شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا وحسين السيد في "الجيم" على هامش مران الأهلي بمعسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويؤدي مؤمن زكريا تدريبات علاجية في ظل معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة، بينما يتم تجهيز حسين السيد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

من ناحية أخرى ، أدى محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب بالنادي الذي تم تصعيده لتدريبات الفريق الأول أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش مران اليوم بمعسكر الإعداد في إسبانيا.

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وخاض اللاعب تدريبات التأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي بعد شكواه من آلام في منشأ العضلة الخلفية ، واكتفى عبد المنعم بأداء فقرات العلاج الطبيعي ولم يشارك في المران الجماعي في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات بصورة طبيعية