شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم مصير أحمد رفعت قبل إعارته لزعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الزمالك، أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، بأنه سيتم استطلاع رأى خالد جلال المدير الفنى للفريق حول الحاجة إلى خدماته فى الموسم المقبل من عدمه، لحسم إعارته لزعيم الثغر بعدما تقدم مسئولى النادى السكندرى بعرضا رسميا لمسئولى قلعة ميت عقبة لاستعارة رفعت لمدة موسم واحد.
وكان أحمد رفعت قد وقع على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى فى جلسة مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وذلك تمهيداً لإنهاء صفقة ضمه من قلعة ميت عقبة.
وتواجد أحمد رفعت فى مقر نادى الزمالك خلال الساعات الماضية للحصول على موافقة مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض بشأن الانضمام لزعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا إن رئيس النادى الأبيض قرر أولا استطلاع رأى خالد جلال حول الصفقة ويرغب رفعت فى الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك بعد الاتفاق مع مسئولى زعيم الثغر حول كافة الأمور بعدما انتهت إعارته من الزمالك إلى إنبى .
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