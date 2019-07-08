شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم مصير أحمد رفعت قبل إعارته لزعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الزمالك، أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، بأنه سيتم استطلاع رأى خالد جلال المدير الفنى للفريق حول الحاجة إلى خدماته فى الموسم المقبل من عدمه، لحسم إعارته لزعيم الثغر بعدما تقدم مسئولى النادى السكندرى بعرضا رسميا لمسئولى قلعة ميت عقبة لاستعارة رفعت لمدة موسم واحد.

وكان أحمد رفعت قد وقع على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى فى جلسة مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وذلك تمهيداً لإنهاء صفقة ضمه من قلعة ميت عقبة.

Advertisements

وتواجد أحمد رفعت فى مقر نادى الزمالك خلال الساعات الماضية للحصول على موافقة مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض بشأن الانضمام لزعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا إن رئيس النادى الأبيض قرر أولا استطلاع رأى خالد جلال حول الصفقة ويرغب رفعت فى الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك بعد الاتفاق مع مسئولى زعيم الثغر حول كافة الأمور بعدما انتهت إعارته من الزمالك إلى إنبى .