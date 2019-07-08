فيديو.. مصطفى يونس يهاجم الجبلاية: "انتخابات اتحاد الكرة بتمشى بساندوتش شاورما و20 ألف جنيه وشورت وفانلة لزوم التظبيط"

كتب: أحمد أبوعقيل

قال الكابتن مصطفى يونس، نجم منتخب مصر السابق، إن بعض موظفي اتحاد الكرة، على ذمة قضايا أموال عامة، وموجودون داخل الجبلاية حتى هذا اليوم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «انتخابات عمومية اتحاد الكرة بتمشى بساندوتش شاورما وصباعين كفتة»، متابعا: «"20 ألف جنيه في ظرف وشورتين وفانلتين لزوم التظبيط".