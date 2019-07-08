كتب: أحمد أبوعقيل
كشف أبوالمعاطى زكي، رئيس تحرير برنامج «نجم الجماهير»، عن تدخل لاعبي منتخب مصر لعودة عمرو وردة بعد الفضيحة الشهيرة، مشيراً إلى أن هناك 5 لاعبين كبار أرغموا اتحاد الكرة على عودة عمرو وردة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «تدخل لحل أزمة عمرو وردة كل من محمد صلاح، وأحمد المحمدي، وحجازي، ووليد سليمان، وعبدالله السعيد، وتم الاتصال بالمهندس هاني أبوريدة، وفي اليوم التالي زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المعسكر ووجدا إصرارا من جانب اللاعبين على عودة وردة».
وأوضح رئيس تحرير «نجم الجماهير»، أن الكابتن أحمد شوبير، أخبره بأن عودة عمرو وردة تعني استقالة اتحاد الكرة في حالة عدم الفوز بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أبو المعاطى زكى: 5 لاعبين ارغموا اتحاد الكرة على عودة عمرو وردة بعد فضيحة التحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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