أول تعليق من مرتضى منصور بعد خروج الفراعنة من أمم أفريقيا: الخمورجي والسمسرة ضيعوا المنتخب

الموجز

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الدولة المصرية عملت منظومة على أعلى مستوى لم تحدث فى أى دولة فى العالم بتنظيم رائع لكأس الأمم الأفريقية، موضحاً أنه شرف لأي لاعب اللعب في منتخب مصر، ولكن ليس مع أجيرى وهاني رمزي وأكد أنه تحدث عما حدث من المنتخب من قبل منذ شهرين.

تابع مرتضى منصور فى الفيديو الذى بثه الموقع الرسمى لنادى الزمالك:"المنتخب أضاع أسهل بطولة بالرغم من تنظيم البطولة على أعلى مستوى وأجيرى وهاني رمزي مدرب فاشل وسكران كما أن الجميع اختزل المنتخب في محمد صلاح الذي لم ينتظم في معسكر المنتخب مباشرة قبل البطولة وسافر للغردقة.. وقلت من قبل إنى لست متفائلا وكنت متخوف من إصابات لاعبي الفريق الأبيض وهو ماحدث بإصابة جنش والونش، في حين لم يتعرض طارق حامد ومحمود علاء للإصابة".

كما انتقد رئيس نادى الزمالك ممدوح عيد وكيل أجيري الذي تدخل في اختيارات لاعبي المنتخب، مضيفا أنه كيف ينضم أحمد أبو الفتوح للمنتخب رغم احترامه للأخير ولا ينضم عبد الله جمعة وعبد الشافي، وتعرض رمضان صبحي وعمرو السولية للظلم، مشيرا إلى أن الزمالك هو النادي الوحيد الذي أسعد مصر بالفوز بالكونفدرالية في عهد اتحاد الكرة الأخير.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته مهاجما أجيري قائلا:"الله يخربيتك نكدت على شعب مصر، ونفس ما فعله أجيري فعله جروس من قبل بنفس الأخطاء في المباريات.. والظلم واتنين سكرانين والسمسرة سبب الفشل، فعندنا مدرب سكران 24 ساعة، ومين ممدوح عيد اللى كل واحد هو وكيله يكون فى المنتخب؟ عشان السمسار بتاع أجيرى!".