مُحدث | جميع صفقات برشلونة في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “إيرنيستو فالفيردي” الذي حصل على فرصة أخيرة لتدريب الفريق بالموسم المقبل 2020/2019 رغم اخفاقه في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.
برشلونة بدأ تسوقه قبل الجميع عندما ضم لاعب الوسط الدولي الهولندي “فرينكي دي يونج” من أياكس أمستردام بمبلغ فاق الـ 80 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على أن ينضم اللاعب في شهر يوليو.
موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف العملاق الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2019.
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الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط البرسا في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
صفقات برشلونة في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انتقل من
|
تفاصيل الصفقة
|
فرينكي دي يونج – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 22 عامًا
|
هولندا
|
أياكس أمستردام – هولندا
|
85.5 مليون دولار – عقد مدته 5 سنوات
|
نوربيرتو مورارا نيتو – حارس مرمى – 29 عامًا
|
البرازيل / إيطاليا
|
فالنسيا – إسبانيا
|
29.6 مليون دولار – عقد مدته 4 سنوات
|
إميرسون دي سوزا جونيور – ظهير أيمن – 20 عامًا
|
البرازيل
|
أتلتيكو مينيرو – البرازيل
|
13.6 مليون دولار – عقد مدته 4 سنوات
|
موسى واجوي – ظهير أيمن – 20 عامًا
|
السنغال
|
برشلونة ب – إسبانيا
|
صُعد من أكاديمية لاماسيا – وقع على عقد احترافي ينتهي في يونيه 2023
|
ريكوي بويج – إرتكاز – 19 عامًا
|
إسبانيا
|
برشلونة ب – إسبانيا
|
صُعد من أكاديمية لاماسيا – وقع على عقد احترافي ينتهي في يونيه 2021
|
آدريان أورتولا – حارس مرمى– 25 عامًا
|
إسبانيا
|
ديبورتيفو لاكرونيا – إسبانيا
|
انتهاء إعارة – عقده ممتد حتى يونيه 2020
الراحلون عن برشلونة في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
جاسبر سيليسين – حارس مرمى – 30 عامًا
|
هولندا
|
فالنسيا– إسبانيا
|
39.9 مليون يورو
|
آندري جوميش – إرتكاز – 25 عامًا
|
البرتغال
|
إيفرتون – إنجلترا
|
28.5 مليون يورو– تفعيل إيفرتون لبند الشراء بعد أن قضى موسم 2019/2018 معارًا مع الفريق.
|
دينيس سواريز – إرتكاز وجناح أيسر – 25 عامًا
|
إسبانيا
|
سلتا فيجو – إسبانيا
|
14.7 مليون دولار – انتقل بعد انتهاء إعارته لمدة ستة أشهر مع آرسنال بموسم 2019/2018
|
مارك كاردونا – مهاجم صريح – 23 عامًا
|
إسبانيا
|
أوساسونا – إسبانيا
|
2.8 مليون دولار – انتقل بعد انتهاء إعارته مع إيبار بموسم 2019/2018
|
سيرجي بالينسيا – ظهير أيمن – 23 عامًا
|
إسبانيا
|
سانت إيتيان – فرنسا
|
2.2 مليون دولار – انتقل بعد انتهاء إعارته مع بوردو بموسم 2019/2018
|
مارك كوكوريلا – ظهير أيسر – 20 عامًا
|
إسبانيا
|
إيبار – إسبانيا
|
2.28 مليون دولار
|
دوجلاس – ظهير أيمن – 28 عامًا
|
البرازيل
|
من دون فريق
|
انتهاء العقد
|
توماس فيرمالين – قلب دفاع وظهير أيسر-33 عامًا
|
بلجيكا
|
من دون فريق
|
انتهاء العقد
|
كيفين برينس بواتينج – إرتكاز – 32 عامًا
|
غانا / ألمانيا
|
ساسولو – إيطاليا
|
انتهاء إعارة مدتها 6 أشهر، والعودة لساسولو الذي يطلب 12 مليون دولار من برشلونة للاستغناء عنه بشكل نهائي
|
جيسون موريلو – قلب دفاع – 27 عامًا
|
كولومبيا / إسبانيا
|
فالنسيا – إسبانيا
|
انتهاء إعارة مدتها 6 أشهر،والعودةلفالنسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جميع صفقات برشلونة في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.