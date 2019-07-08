مُحدث | جميع صفقات برشلونة في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “إيرنيستو فالفيردي” الذي حصل على فرصة أخيرة لتدريب الفريق بالموسم المقبل 2020/2019 رغم اخفاقه في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

برشلونة بدأ تسوقه قبل الجميع عندما ضم لاعب الوسط الدولي الهولندي “فرينكي دي يونج” من أياكس أمستردام بمبلغ فاق الـ 80 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على أن ينضم اللاعب في شهر يوليو.

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الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط البرسا في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي. صفقات برشلونة في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل من تفاصيل الصفقة فرينكي دي يونج – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 22 عامًا هولندا أياكس أمستردام – هولندا 85.5 مليون دولار – عقد مدته 5 سنوات نوربيرتو مورارا نيتو – حارس مرمى – 29 عامًا البرازيل / إيطاليا فالنسيا – إسبانيا 29.6 مليون دولار – عقد مدته 4 سنوات إميرسون دي سوزا جونيور – ظهير أيمن – 20 عامًا البرازيل أتلتيكو مينيرو – البرازيل 13.6 مليون دولار – عقد مدته 4 سنوات موسى واجوي – ظهير أيمن – 20 عامًا السنغال برشلونة ب – إسبانيا صُعد من أكاديمية لاماسيا – وقع على عقد احترافي ينتهي في يونيه 2023 ريكوي بويج – إرتكاز – 19 عامًا إسبانيا برشلونة ب – إسبانيا صُعد من أكاديمية لاماسيا – وقع على عقد احترافي ينتهي في يونيه 2021 آدريان أورتولا – حارس مرمى– 25 عامًا إسبانيا ديبورتيفو لاكرونيا – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ممتد حتى يونيه 2020

الراحلون عن برشلونة في صيف 2019