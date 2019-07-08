سموحة يتمم صفقة مزدوجة من الزمالك

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أكد رئيس نادي سموحة “فرج عامر” نجاحه في استعارة الثنائي “محمد أشرف روقة ومصطفى محمد” من نادي الزمالك بداية هذا الأسبوع، ليفتتح سوقه الصيفي قبل معظم أندية الدوري الممتاز.

ووجه فرج عامر الشكر لرئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” على تعاونه لانجاح هذه الصفقة المزدوجة، بكتابة تصريح مقتضب عن نجاح الصفقة في حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ولم يلعب الثنائي المذكور أي مباراة رفقة الزمالك بموسم 2019/2018، حيث تمت إعارتهما لإنبي وطلائع الجيش.

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وقدم مصطفى محمد مستوى مُبهر مع الجيش بتسجيل 12 هدفًا في 29 مباراة في الموسم الماضي، من بينهم ثنائية أمام الجونة في الجولة 13 ومثلها أمام حرس الحدود في الجولة الـ 27، وهذا جعل البعض يتنبأ عودته إلى الزمالك بالتزامن مع رحيل المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب.

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لكن إدارة الزمالك فضلت مواصلة إعارة مصطفى محمد /21 عامًا/ للموسم الرابع على التوالي، فقد قضى موسمي 2017/2016 و2018/2017 بين صفوف الداخلية وطنطا – على الترتيب –.

أما محمد أشرف الذي يحب ارتداء الرقم 14 واللعب في مركز “بوكس تو بوكس” فقد خاض تجربة ناجحة رفقة إنبي وشارك كأساسي معظم الوقت في هذا المركز، ليظهر في 27 مباراة سجل خلالهم هدف كان في خسارة الفريق البترولي أمام الإسماعيلي 2/3 بالجولة السادسة.

وانضم صاحب الـ 23 عامًا لصفوف الزمالك في صيف 2017 من طلائع الجيش بتوصية من المدرب نيبوشا يوفوفيتش، ليشارك في 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

ويشعر محمد أشرف أن لا مكان له مع الزمالك خلال الفترة القادمة، في ظل تألق المايسترو التونسي “فرجاني ساسي” ومشاركات محمود عبد العزيز الجيدة في نفس المركز بين الحين والأخر، ما دفعه للموافقة على عرض سموحة على الفور.

ونشر فرج عامر صورة جمعته بمرتضى منصور على فيسبوك، خلال إحدى جلسات مجلس الشعب.

ورفع سموحة عدد اللاعبين القادمين من الزمالك إلى 4 هم “محمد أبو جبل وأحمد مكي ومحمد أشرف روقة ومصطفى محمد”، فضلاً عن المهاجم الدولي المصري السابق “باسم مرسي” الذي عاد للزمالك عقب انتهاء فترة إعارته مع سموحة بالموسم الماضي.