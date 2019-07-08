الامارات | الظفرة يتعاقد مع البرازيلي بيدرو

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعاقد مع البرازيلي بيدرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم عن تعاقدها مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في إطار تعزيز الفريق بعناصر جديدة استعدادا للموسم الجديد. وذكر النادي عبر حسابه في "تويتر" إن التعاقد مع مهاجم فريق الفتح السعودي بيدرو 26 عاماً جاء ليكون ثاني الصفقات الأجنبية والخامسة في المجمل التي يبرمها النادي استعدادا للموسم الجديد. ولَم يذكر النادي مدة العقد الذي وقع عليه اللاعب البرازيلي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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