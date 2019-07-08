شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض ودية أمام "سوكر سمارت" خلال معسكره بأسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلي في السادسة والنصف مساء اليوم ،الاثنين ، بتوقيت القاهرة أولى مبارياته الودية في معسكر إسبانيا أمام فريق «سوكر سمارت» الإسباني علي ملعب لافينكا الذي تقام عليه تدريبات الفريق .
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث يلعب فريق سوكر سمارت بدوري القسم الثالث بإسبانيا.
ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق الذى إنطلق أول أمس ، السبت، إقامة وديتين أخريين يومي 11 و15 يوليو ، لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.
وضم لاسارتي 34 لاعباً لمعسكر الاهلي في أسبانيا ، هم: على لطفى وأحمد طارق وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.
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