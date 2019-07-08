شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: سعيد بمستوى لاعبي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن سعادته البالغة بفوز منتخب بلاده على غينيا بثلاثية نظيفة، وتأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
قال محرز، في تصريحات عقب اللقاء: «سعيد للغاية بالتأهل وبالفوز وبالمستوى الذي ظهر عليه فريقنا والروح العالية لدى جميع اللاعبين».
أضاف محرز، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة: «المباراة لم تكن سهلة، منتخب غينيا قوي، ولكن نجحنا في فرض أسلوب لعبنا وطريقتنا، ونجحنا في تحقيق الانتصار بعد استغلال الفرص التي أتيحت لنا في اللقاء».
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