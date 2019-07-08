"تيتي" أول مدرب يحقق جميع الألقاب القارية في أمريكا الجنوبية

حقق المدرب البرازيلي تيتي، إنجازا تاريخيا بعد قيادة منتخب بلاده للتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخ السيليساو، بعدما أصبح يستحوذ على جميع البطولات.
وأصبح تيتي أول مدرب يحقق جميع الألقاب القارية الكبرى في قارة أمريكا الجنوبية، حيث فاز بلقب كوبا أمريكا (البرازيل 2019) وكوبا ليبرتادوريس (كورينثيانز 2012) وكوبا سودامريكانا (إنترناسيونال 2008).
بهذه النتيجة، يعود منتخب البرازيل لمنصة التتويج فى بطولة كوبا أمريكا بعد غياب 12 عاما، حيث توج بلقبه الأخير فى عام 2007 على حساب الأرجنتين.
كما أضافت البرازيل لقبا جديدا إلى خزائنها هو التاسع فى تاريخه بالبطولة حيث سبقها أعوام (1919*, 1922*, 1949*, 1989*, 1997, 1999, 2004, 2007).
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