شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يستعد لبطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) يقيم منتخبنا الوطني الأول لكرة الطاول معسكره الإعدادي في الصين لمدة 3 أسابيع استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن. وضمت قائمة المنتخب الوطني الأول عبدالعزيز العباد، ومحمد الشريف، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ويقود المدرب يوسف ربيع الجهاز الفني، وعبدالعزيز الطاهر على رأس الهرم الإداري. من جهته، قال عبدالعزيز العباد في حديثه لـ«الخليج 365» إن طاقم البعثة «حريص على المحافظة على اللقب القاري بعد حصولنا على اللقب في آخر بطولتين على مستوى المنتخبات، ونعد محبي كرة الطاولة واتحاد اللعبة بتحقيق المركز الأول وخطف اللقب الثالث على التوالي».

يقيم منتخبنا الوطني الأول لكرة الطاول معسكره الإعدادي في الصين لمدة 3 أسابيع استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن. وضمت قائمة المنتخب الوطني الأول عبدالعزيز العباد، ومحمد الشريف، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ويقود المدرب يوسف ربيع الجهاز الفني، وعبدالعزيز الطاهر على رأس الهرم الإداري. من جهته، قال عبدالعزيز العباد في حديثه لـ«الخليج 365» إن طاقم البعثة «حريص على المحافظة على اللقب القاري بعد حصولنا على اللقب في آخر بطولتين على مستوى المنتخبات، ونعد محبي كرة الطاولة واتحاد اللعبة بتحقيق المركز الأول وخطف اللقب الثالث على التوالي».

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