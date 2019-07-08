شكرا لقرائتكم خبر عن قلب الأهلي «أجنبي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن مسيري النادي الأهلي يدرسون وبالتشاور مع المدير الفني للفريق الكرواتي برانكو عدم الاستعانة بظهير أيسر أجنبي وذلك بعد المفاضلة بين ظهير أيسر وقلب دفاع، ويأتي ذلك بعد أن أكد برانكو حاجة الفريق لمدافع أجنبي والاعتماد على المحليين في خانة الظهير الأيسر في حال عدم القدرة على جلب ظهير.

وتشير المصادر إلى أن مسيري النادي فتحوا خط المفاوضات مع بعض اللاعبين المحليين في خانة الظهير الأيسر، وذلك لتعزيز قوة تلك الخانة التي يوجد بها كل من «حسين عبدالغني وخالد البركة وعبدالباسط هندي وهاني صباني».

من جهة أخرى، تخلف كل من جوزيف دي سوزا ويزيد البكر وخالد البركة ومحمد خبراني ومحمد العويس وعبدالفتاح عسيري ونوح الموسى والسومة الذي غادر وحيداً من الكويت ووصل مساء أمس، عن بعثة الفريق التي غادرت فجر أمس للنمسا لخوض المعسكر الإعدادي بالنمسا، وذلك بسبب الحجوزات، ومنهم من تخلف بسبب التأشيرات اللازمة لدخول النمسا ومن المتوقع لحاقهم ببعثة الفريق في اليومين القادمين.