شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الوحدة توقع مع القرني والريو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

وقعت إدارة نادي الوحدة عقدين احترافيين؛ الأول مع المدافع عبدالرحمن الريو القادم من الحزم عوضا عن عبدالإله العمري الذي انتهت إعارته وعاد لناديه النصر، والعقد الآخر مع محمد القرني (محور) الذي مثل الفريق الموسم الماضي كهاوٍ.

من جهة أخرى، شدد المدير الفني لفريق الوحدة ماريو سيتانوفيتش خلال اجتماعه مع اللاعبين في أول يوم لانطلاقة التدريبات على أهمية الانضباط في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية داخل المستطيل الأخضر، مرحبا بجميع اللاعبين، ومؤكدا على التعاون الجماعي من أجل الوصول إلى أعلى مستوى ونتائج ترضي عشاق الوحدة، ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التدريبات محليا لمدة عشرة أيام، ليقدم ماريو قائمة بالأسماء التي سوف تغادر إلى معسكر سلوفينيا لإقامة معسكر لمدة 25 يوما، إضافة إلى احتياجات الفريق من اللاعبين، وقد شهدت التدريبات عودة المهاجم موسى مدخلي الذي أعير الموسم الماضي لأحد أندية الدرجة الأولى.