شكرا لقرائتكم خبر عن التأخير يجمع خربين برئيسه السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏ زار لاعب الهلال المحترف السوري عمر خربين، رئيس نادي الهلال السابق الأمير نواف بن سعد، بعد أن تأخرت رحلته والمتجهة إلى النمسا مع بعثة الفريق الهلالي وذلك لعدم استكمال أوراقه الخاصة بتأشيرة الدخول إلى الأراضي النمساوية، وكانت زيارة خربين لرئيس الهلال السابق ردا للجميل وتعبيراً عما قدمه لنادي الهلال وللاعب نفسه، فقد بذل نواف بن سعد جهداً كبيراً من أجل الحصول على خدمات اللاعب من ناديه السابق، الظفرة الإماراتي، بعد شدٍ وجذب من الطرفين، حتى وصل الأمر إلى كسر عقد اللاعب من ناديه، هذا وقد وضع عمر خربين عبر حسابه بـ«تويتر» صورته مع الأمير نواف بن سعد بعد زيارته له وتأتي هذه الزيارة تأكيداً لعمق العلاقة التي تربطهما ببعض.

يذكر أن عمر خربين حقق مع الهلال آخر دوريين حصل عليهما الفريق الهلالي والذي كان في عهد الرئيس السابق نواف بن سعد، وكان لخربين بصمة كبيرة في ختام دوري 2017، وذلك عندما سجل هاتريك في مباراة تتويج الهلال بالدوري أمام فريق النصر، وفي ختام دوري 2018، عندما سجل هاتريك في مباراة تتويج الهلال بالدوري أمام فريق الفتح، من جهة أخرى يواصل اللاعب عمر خربين تدريباته في صالة الحديد بنادي الهلال على أن يلتحق بالبعثة الهلالية في النمسا خلال اليومين القادمين.