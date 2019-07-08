شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة للشباب يستعد للخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يواصل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة معسكره الداخلي في مدينة الدمام، وسيغادر إلى معسكره الخارجي قبل نهاية الشهر الجاري إلى البوسنة استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشرة للشباب المقرر إقامتها في مملكة البحرين في التاسع عشر من أغسطس، وتستمر إلى 25. بإشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة حمود المالكي والإداري سعود الخالدي، والجهاز الفني من المدرب التركي تانير ومساعديه إبراهيم البيشي وسلمان الثواب ومدرب الاعدادي البدني الصربي فيليب.

وتم اختيار 22 لاعبا في المرحلة الأولي للمعسكر وهم كل من، “حسين العياشي - مهدي أبو قرين (المحيط) سلمان عبدالله (الابتسام) حمد الرشيد - قاسم السلمان- حازم بدر (الفتح) مناف آل سالم (الخويلدية)، همام عبدالكريم (الأنصار)، عبدالرحمن فلاتة - أسامة الزهراني - معاذ أحمد- (أحد)، مهدي آل زواد (الخليج)، نواف كعبي (النصر)، المنتظر الزريقي (النور)، سعد السبيعي- عبدالعزيز القحطاني (النهضة)، نواف بابقي (الهلال)، رضا المعيني (الصفا)، غسان مازن - عبدالحميد خيمي (الأهلي)، محمد بن زقر (أكاديمية)، مرتجي آل مدن (النور).