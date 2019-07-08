شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي اليوم لبيراميدز للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادي بيراميدز في الثانية ظهر اليوم الاثنين مؤتمرا صحفياً بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد ٣٠ يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد. وأكد مسئولو بيراميدز أن الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا السابق هو مدرب الفريق الجديد بعد التوصل معه لإتفاق مادي معه، ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت.

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