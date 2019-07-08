شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يبدأ الإعداد للموسم الجديد بالدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق مصر المقاصة فترة الإعداد الأولى للموسم الجديد اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي. ويجري اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة. ويستعد مصر المقاصة لمواجهة الزمالك فى الأول من سبتمبر المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر . Advertisements كان فريق المقاصة حقق المركز السادس بجدول الدورى فى الموسم الحالى تحت قيادة فنية لطلعت يوسف الذى رحل قبل نهاية المسابقة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر المقاصة يبدأ الإعداد للموسم الجديد بالدفاع الجوي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.