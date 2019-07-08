شكرا لقرائتكم 3 وجوه ترفض عمومية الجبلاية عودتهم مجددا لمجلس الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت عمومية اتحاد الكرة 3 أعضاء سابقين بمجلس الجبلاية، فى مقدمة الممنوعين من المساندة خلال انتخابات اتحاد الكرة.

وجاء على رأس الأعضاء السابقين أحمد مجاهد وحازم إمام وعصام عبد الفتاح لعدم تواصلهم مع أعضاء الجمعية العمومية وابتعادهم عن المشاركة فى حل الأزمات التى تواجههم.

فيما يضع البعض أحمد مجاهد بالسبب الرئيسي فى أزمة عدم صرف قيمة الدعم المالي السنوى بصفته المسيطر قبل سابق على كل القرارات داخل الاتحاد ومن ثم تأخير حصولهم على أية أموال خلال الفترة الماضية.

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وتحصل أندية الجمعية العمومية على دعم مالي كبير يصل الى أندية الدرجة الأولى بقيمة 300 ألف جنيه وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.

بينما اشتكى عدد كبير من الأعضاء كثيرا من عدم رد حازم امام عليهم والتواصل معهم لحل مشكلاتهم ما جعل عملية اعادة انتخابه من المستحيلات، ونفس الحال بالنسبة لعصام عبد الفتاح الذى استغل سلطاته داخل الجبلاية لإقصاء عدد كبير من مسئولي المناطق وعدم قيامه بتقديم خدمات لأندية الصعيد.