القنوات المفتوحة موعد مشاهدة مباراة تونس وغانا اليوم في مباريات كأس إفريقيا 2019

موعد مباراة تونس وغانا اليوم، حيث سنقدم لكم كذلك تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا مباشرة مجانا اليوم، ومباراة منتخب توني وغانا اليوم، ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب ستاذ الإسماعلية، وذلك في مباريات دور الستة عشر من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي يطمح من خلالها منتخب نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور القادم، وهو نفس هدف منتخب غانا، الذي يطمح بدوره بتجاوز منتخب نسور قرطاج والعبور إلى دور القادم من البطولة الإفريقية.

موعد مشاهدة مباراة تونس وغانا اليوم

بداية متابعة مباراة تونس وغانا اليوم في مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وتوقيت بداية متابعة مباراة تونس وغانا اليوم بتوقيت الإمارات سيكون في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا مباشرة

القناة الناقلة لمباراة تونس وغانا اليوم مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي أعلنت أنها ستقوم بتغطية متميزة لمباراة المنتخب التونسي اليوم، وستعرض مشاهدة مباراة تونس وغانا مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش ماكس 1، كذلك ستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة غانا وتونس اليوم، المعلق التونسي عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا مجانا اليوم

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الغاني اليوم الإثنين الموافق ل 8 يوليو 2019، ستكون هي قناة تايم سبيورت المصرية المفتوحة، التي أعلنت أنها ستكون القناة المجانية الناقلة لمباراة غانا وتونس مباشرة اليوم بشكل مجاني، وهي القناة المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، ومن هنا تجدون طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت المفتوحة.

تجدون هنا:موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في ربع نهائي.