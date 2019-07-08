كوبا أمريكا .. البرازيل تفوز على بيرو بثلاثية وتحصد البطولة الـ 9 ..فيديو

أحمد هاني

حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على نظيره بيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة جمعت المنتخبين على ملعب "ماراكانا"، ضمن نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل، ليحصد السيلساو اللقب التاسع.

الهدف الأول للبرازيل جاء مبكرًا بعد كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن عن طريق "جابرييل جيسوس" إلى داخل المنطقة في اتجاه "إيفرتون" الخالي من الرقابة تمامًا ثم سدد الكرة من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح.

لكن منتخب بيرو عاد بالتعادل من ركلة جزاء نفذها "باولو جيريرو" ببراعة على يسار الحارس "أليسون"؛ بعد احتساب حكم المباراة...