بغداد بونجاح: فخور بهذا الجيل من اللاعبين في منتخب الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ): عبر بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر، عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه إلى دور الـ8 من بطولة الأمم الأفريقية وتخطي عقبة غينيا بثلاثة أهداف دون رد. وقال بونجاح في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "فخور بهذا المنتخب وهذا الجيل.. نحن أسعدنا شعب الجزائر وهو الشيء الأهم بالنسبة لي ولجميع اللاعبين". وأضاف: "نعرف صعوبة البطولة خاصة بعد خروج المنتخبات الكبرى ولكننا لا نشغل أنفسنا سوى بالفوز والوصول لأبعد شيء في هذه البطولة". وواصل منتخب الجزائر سلسلة مبارياته القوية بكأس الأمم الأفريقية، مصر 2019، وقدم مباراة كبيرة أمام غينيا بدور 16 بالبطولة، حسمها لصالحه بـ3 أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بملعب الدفاع الجوي.​

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