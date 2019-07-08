ملف الأحد| صلاح يوجه رسالة للجمهور.. والبرازيل تتوج بكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد أمس، الأحد، أحداثًا مهمة عديدة نستعرضها في التقرير التالي:
رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن استعارة كينو من بيراميدز
صلاح يشكر جماهير مصر.. ويؤكد: سنتعلم من أخطاءنا
أبو علي يطلب من "كاف" تنظيم حفل اختيار أحسن لاعب إفريقي بالغردقة
البرازيل تمطر شباك بيرو بثلاثية وتتوج بكوبا أمريكا للمرة التاسعة
رضا عبد العال يهاجم اتحاد الكرة.. ويوجه رسالة للرئيس السيسى
راموس: رحلتي لمصر الأفضل.. وعرفت الآن لماذا يتحدثون عن شعبها
في بيان رسمي.. كونميبول يرد على اتهامات ميسي
كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا إقصاء مصر؟
"تلاعبتم بالنتائج".. رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة بعد إخفاق المنتخب
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