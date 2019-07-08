تعرف على مواعيد مباريات "الاثنين الأفريقي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الإثنين مع مباراتين بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019. كأس الأمم الأفريقية مالي × كوت ديفوار - الموعد 18:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR- beIN SPORTS MAX 1 HD AR -تايم سبورت (بث أرضي). غانا × تونس - الموعد 21:00 مساءً - القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR- تايم سبورت (بث أرضي).

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